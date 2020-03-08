Amatör küme maçında gerginlik
- Amatör küme maçında gerginlik Tokat Amatör küme final maçı sonunda sporcular arasında arbedeye yaşanırken, olay büyümeden polis tarafından yatıştırıldı.
08.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:55
- Amatör küme maçında gerginlik
TOKAT - Tokat Amatör küme final maçı sonunda sporcular arasında arbedeye yaşanırken, olay büyümeden polis tarafından yatıştırıldı. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Tokat 1969 Spor Kulübü ile Erbaa Gençlikspor Play-Off final maçı Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda da gol olmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda Erbaa Gençlikspor 90+7 dakikada attığı golle şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım sporcuları arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Erbaa Gençlikspor takımından bazı sporcular rakiplerine saldırdı. Yaşanan gerginlik büyümeden polis ve yöneticilerin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kupa töreninde İl Şampiyonu Erbaa Gençlik Spor'un kupası Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Cemil Çağlar takdim etti.
TOKAT - Tokat Amatör küme final maçı sonunda sporcular arasında arbedeye yaşanırken, olay büyümeden polis tarafından yatıştırıldı. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Tokat 1969 Spor Kulübü ile Erbaa Gençlikspor Play-Off final maçı Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda da gol olmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda Erbaa Gençlikspor 90+7 dakikada attığı golle şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım sporcuları arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Erbaa Gençlikspor takımından bazı sporcular rakiplerine saldırdı. Yaşanan gerginlik büyümeden polis ve yöneticilerin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kupa töreninde İl Şampiyonu Erbaa Gençlik Spor'un kupası Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Cemil Çağlar takdim etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Amatör küme maçında gerginlik
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