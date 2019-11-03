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Amatör lig maçında gerginlik

Afyonkarahisar 1. Amatör Lig maçı Mahmut Köyü 1543 Spor - Kayıhanspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan gerginlik dakikalarca sürerken, iki futbolcuya kırmızı kart gösterildi.

03.11.2019 21:45Amatör lig maçında gerginlik
Afyonkarahisar 1. Amatör Lig maçı Mahmut Köyü 1543 Spor - Kayıhanspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan gerginlik dakikalarca sürerken, iki futbolcuya kırmızı kart gösterildi.
Afyonkarahisar 1. Amatör kümede mücadele eden Mahmut Köyü 1453 Spor ile Kayıhanspor arasında oynanan futbol maçında orta ve yan hakemin kararı taraftarları, Mahmut köyü 1453 spor takım futbolcularını ve yönetimini kızdırdı. Kızgınlık kısa süre içerisinde futbolcular arasında yerini kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavgada iki oyuncu kırmızı kart sonucunda oyundan atıldı. Kayıhanspor, Mahmut Köyü 1453 Spor'u 4-1'lik skorla yendi. Maçın bitiş düdüğü ile hakemler polis eşliğinde sahayı terk etti.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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