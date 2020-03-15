Amatör lig maçında kolonyalı 'koronavirüs' önlemi
BARTINSPOR ile Büyük Anadolu Kırıkkalespor takımları arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası öncesi, iki takımın sporcuları kolonya ile dezenfekte edildi.
15.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:54
BARTINSPOR ile Büyük Anadolu Kırıkkalespor takımları arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası öncesi, iki takımın sporcuları kolonya ile dezenfekte edildi.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bartınspor ile Büyük Anadolu Kırıkkalespor, koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. Maçın gözlemcisi, seramoni öncesi sahaya girerek, futbolculara ve hakemlere kolonya tuttu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Kırıkkalespor, Spor
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