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Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı

İstanbul 1. Amatör Lig takımları Çubukluspor ile Kaynarcaspor maçının 77. dakikasında çıkan kavga, bir seyirci tarafından kaydedildi.

21.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:42

1. Amatör Lig 13. Grup 9. haftasında Çubukluspor-Kaynarcaspor, 16 Kasım Cumartesi günü Beykoz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kaynarca Kulübü Başkanı Eşref Şeneroğlu, hakem kararlarına sinirlenerek 77. dakikada takımını sahadan çekmek istedi. Direnen teknik ekip ve oyuncular sahadan çekildikten sonra maç yarıda kaldı.

KAYNARCASPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Çubukluspor'un 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Kaynarcaspor sahadan çekilince maçta görevli hakemler bir süre orta sahada bekledi. Hakemler, odalarına gitmek istedikleri sırada tartışma başladı. Saha komiserinin hakemleri korumaya çalışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

YAŞANAN KAVGA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kaynarcasporlu futbolcuların da dahil olmasıyla büyüyen kavga, Beykozspor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, Çubukluspor Kulübü Başkanı Coşkun Tosun, idareciler ve Çubuklusporlu oyuncularının müdahalesiyle sona erdi. Saha içerisinde yaşanan kavga, bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı

İstanbul, kavga, Güncel

Kaynak: AA


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