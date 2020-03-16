Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Son olarak Dersim 62 forması giyen forvet oyuncusu Yasin Mert Egeli, ABD ekibi San Diego'ya transfer oldu.
16.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:07
27 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Mert Egeli, ABD ekibi San Diego 1904 FC'ye transfer oldu. Fanatik'in haberine göre Yasin Egeli, Türkiye'de Çanakkale Dardanelspor, Muğlaspor, Pazarspor gibi takımlarda forma giymişti.
1993 doğumlu forvet oyuncusu son olarak amatör olarak Dersim 62 forması giymişti.
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, San Diego, Dersim, Spor
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