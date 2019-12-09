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Skora kimse inanamadı, maç 19-0 bitti

Zonguldak 1.Amatör Küme U-19 Zafer Men Liginde Karadonspor, Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

09.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20Skora kimse inanamadı, maç 19-0 bitti

Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U-19 Zafer Men Ligi başladı.

Merkez B Grubunda mücadele eden Karadonspor son yıllarda yeşil sahalarda alışık olmayacak skorla rakibi Çates Işıkspor'u mağlup etti. Karadonspor rakibi Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Karadonspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk (3), Işık (3), Halil Can (2), Emirhan(2), Emircan (2), Mert (2), Batuhan (2),Göksu (2)ve Kerim (1)'den geldi.

Öte yandan Karadonspor'un aldığı bu farklı galibiyet sonrasında futbol camiası da bu skora inanamadı.


Ereğli Belediyespor, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (7)
MEHMET:teknik direktörleri bence insanlığı öğrensin önce. rakip kaleye bu kadar gol bırakılmaz. rakip rencide edilmez.
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ELİF:AY NE GÜZEL ÇOCUKLAR
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REİS2534:ay çok mu güzel çocuklar teyze :)
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ALİ:Karadon spor mu :)))))
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EMOXX:adı üstünde amotör lig ??
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FUTBOL CAMİASI:Skora inanmadık
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DİYARBAKIRLI:halı saha maçında bukadar gol çıkmıyor yuhhh rakip takıma bence futbolu bıraksınlar
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Spor

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