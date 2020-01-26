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Amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kavaklıspor ile Kaynarca Gençlikspor arasında oynan maçın ardından yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

26.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:39
Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kavaklıspor ile Gençlikspor arasında oynan maçın ardından yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Kavaklı beldesindeki Naim Süleymanoğlu Stadı'nda, Ömer Şivka'nın yönettiği karşılaşmada futbolcular arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Kaynarca Gençlikspor'dan iki oyuncunun kırmızı kart gördüğü ve 1-1 sona eren maçın ardından iki takımın oyuncuları tartıştı.
Futbolcuların soyunma odasına girdiği esnada Kavaklıspor taraftarları, rakip takım oyuncuları ve taraftarlarına tepki gösterdi. Teller üzerinden atlamak isteyen taraftarlara jandarma ekipleri müdahale etti.
Ekipler, taraftarlara biber gazı sıkarak tartışmanın büyümesini önledi.
Bu sırada bir babanın, jandarmanın sıktığı biber gazından oğlunun etkilenmemesi için verdiği mücadele dikkati çekti. Biber gazından bazı jandarma ekipleri ve taraftarlar etkilendi.
Kaynarca Gençlikspor futbolcuları ve taraftarları jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında beldeden ayrıldı.
Amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

Jandarma, Kaynarca, Güncel

Kaynak: AA


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