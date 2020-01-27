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Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı

Kırşehir Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta çıkan kavgada hakem, futbolculara 11 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi.

27.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:07Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı
Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta çıkan kavgada hakem, futbolculara 11 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi.

Birinci Amatör Küme'nin şampiyonluk maçında Yeşil Kamanspor ile Mucur karşı karşıya geldi. Polis maç öncesinde geniş güvenlik önlemi alırken, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar alkol kontrolünden geçirildikten sonra tribüne alındı. Şampiyonluk maçı öncesinde Elazığ'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı Kamanspor, 1-0 kazanırken, saha içinde çıkan kavgada maçın hakemi 11 futbolcuya sarı kart gösterdi. Hakem iki futbolcuyu da kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Büyük gerginlik yaşanan maç sonrasında hakemler ve futbolcular polis gözetiminde stattan çıkarıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Spor

Kaynak: İHA

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