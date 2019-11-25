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Amatör maçta ayağı kırılan futbolcuyu mutlu eden ziyaret

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) Genel Başkanı Akif Çelik ve İkinci Başkan Aziz Yiğit, dün oynanan Malatya 1.Amatör Lig 1. hafta karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirerek ayağı kırılan Hekimhan Belediyespor'un genç futbolcusu Ömer Faruk Yiğit'i hastanede ziyaret etti.

25.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:36Amatör maçta ayağı kırılan futbolcuyu mutlu eden ziyaret
Anadolu Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) Genel Başkanı Akif Çelik ve İkinci Başkan Aziz Yiğit, dün oynanan 1.Amatör Lig 1. hafta karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirerek ayağı kırılan Belediyespor'un genç futbolcusu Ömer Faruk Yiğit'i hastanede ziyaret etti.

Battalgazi Belediyespor ile Hekimhan Belediyespor arasında oynanan ve Battalgazi Belediyespor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona eren karşılaşmada bir pozisyonda acılar içerisinde yerde kalan ve yapılan ilk tetkiklerde ayağında kırık olduğu tespit edilen genç futbolcu Ömer Faruk Yiğit'e kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) Genel Başkanı Akif Çelik ve İkinci Başkan Aziz Yiğit, Hekimhan Belediyespor'un genç futbolcusu Ömer Faruk Yiğit'i hastanede ziyaret ederek, geçmiş oldun dileklerini ilettiler. Ziyaret karşısında oldukça mutlu olduğu gözlenen genç futbolcu, en kısa sürede iyileşerek yeniden sahalara dönmek istediğini söyledi.

ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik ise genç futbolcuya çiçek vererek, kısa sürede yeniden sahalara dönmesi temennisinde bulundu. - MALATYA

Aziz Yiğit, Hekimhan, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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