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Amatör maçta fair-play'i hiçe saydılar

Amatör ligde oynanan Capeti Merkez Atölyespor, Ayiçispor karşılaşmasında fair-play'i hiçe sayan bir olay yaşandı.

23.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:20 Amatör maçta fair-play'i hiçe saydılar
Amatör ligde oynanan Capeti Merkez Atölye , Ayiçispor karşılaşmasında fair-play'i hiçe sayan bir olay yaşandı.

1. Amatör Merkez A Grubu takımlarından Capeti Merkez Atölyespor, Ayiçispor karşısında 1-0 öndeyken 75. dakikada Ayiçisporlu oyuncu yaşanan ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Capeti Merkez Atölyesporlu oyuncular ataktayken, rakip oyuncuyu yerde görüp fair-play örneği göstererek topu taca attı. Ardından Ayiçispor Teknik Direktörü oyuncularına oyuna devam etmelerini söyleyerek beraberlik golünü attırdı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Ayiçispor'un fair-play davranışını hiçe sayması spor kamuoyunun tepkisine neden oldu. Capeti Merkez Atölyespor yönetimi maçın ardından basın açıklaması yaparak Ayiçispor Teknik Direktörü'nü ve yönetimini kınadı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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