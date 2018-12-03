Amatör Maçta Futbolcular Yumruk Yumruğa Kavga Etti, 5 Kırmızı Kart Çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:10

ELAZIĞ 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde mücadele eden Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor arasında dün oynanan maçta olaylar çıktı. Her iki takımdan 5 futbolcunun kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçta hakemler, sahayı polis eşliğinde terketti.Elazığ 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nin 9'uncu haftasında namağlup takımlar Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor dün karşı karşıya geldi. Fırat Üniversitesi Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada 5 kırmızı kart çıktı. FÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nün 50'nci dakikada 1-0 öne geçmesinin hemen ardından yaşanan ikili mücadele sonrası oyuncular arasında arbede çıktı. Tartışmanın ardından futbolcular kavga ederken, bazı oyuncuların birbirine yumrukla saldırdığı görüldü. Sahada yaşanan kavgayı, yönetici ve futbolcular araya girerek güçlükle sakinleştirdi.Kavga sonrası maça devam kararı alan hakem, 18 dakika uzatma verdi. FÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nden 3, Sürsürüspor'dan 2 olmak üzere toplam 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı amatör ligi lideri durumunda olan FÜ Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakemler, sahayı polis eşliğinde terk etti. - Elazığ