Amatör Maçta Kavga Çıktı, 11 Futbolcu Kırmızı Kart Gördü!

Sakarya
1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Küçücek Beldespor ile Akyazı Çınarlık
Gençlikspor karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında futbolcular arasında kavga
çıktı. Yaşanan kavgaya taraftar da karıştı.
11 futbolcu kırmızı kart gördü
Çıkan kavga sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri çıkan kavgayı müdahale ederek sonlandırırken, yaşanan olay sonrası her iki takımdan toplamda 11 futbolcu kırmızı kart gördü ve maç tatil edildi. Her iki takımda oyuncu sayısının 7'den aşağı düşmesinden dolayı 2 takım da hükmen mağlup sayıldı.
İki takım oyuncularına ceza yağdı
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Disiplin Kurulu, yaşanan olaylar nedeniyle her iki takımın oyuncularına ceza yağdırdı.
Küçücek Beldespor'da Tarık Aziz
Demirci'ye 3 maç, Şükrü Aydemir
, Samet Kılıç
, Yunus Çetin, Ferdi Akın, Şefik Yıldız, Emre Yazıksız ve Muhammet Çetin
'e 2'şer maç ceza verildi.
Akyazı Çınarlık Gençlikspor'da ise Bilal Genç'e 5 maç, Muhammet Kurt, Muhammet Oruç, Onur Eyüp
ve Yusuf Kurt
'a 2'şer maç, Hasan Öztürk'e 1 maç oynamama cezası verildi. Ali Ramazanoğlu'na ise hak mahrumiyeti cezası kesildi.
Sakarya,kavga
22 Kasım 2018 Perşembe 23:00