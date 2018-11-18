Amatör Maçta Taşlı Sopalı Kavga - Yalova

Yalova
'da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında taşlı sopalı kavga
çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 9. hafta mücadelesinde Yalova Altınova
Belediyespor, sahasında Bursa
Gülbahçespor'u konuk etti.
Müsabakanın devre arasında iki takım taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Güvenlik güçleri, taraftarlar arasındaki kavgayı yatıştırmakta güçlük çekerken maçın oynandığı sahaya takviye ekip sevk edildi.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılırken hafif yaralanan 3 taraftara 112 Acil Servis
ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık yarım saatlik gecikmenin ardından tamamlanan maçı Bursa Gülbahçespor 4-1 kazandı.
Maçın sonunda bu sefer taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Olaya müdahale eden polis ekipleri, Bursa Gülbahçespor kalecisi Özkan Ersöz ile 9 taraftarı gözaltına aldı.
Bursa,Yalova,kavga
18 Kasım 2018 Pazar 21:49