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Amatör maçta tribün karıştı

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde Gelendostspor, Devlet Su İşleri (DSİ) ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

23.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:00 Amatör maçta tribün karıştı
1. Amatör Ligi'nde Gelendostspor, Devlet Su İşleri (DSİ) ile oynadığı maçı 2-0 kazandı. Tribünlerin karıştığı maça skordan çok tekmeli yumruklu kavga görüntüleri damga vurdu. Çıkan olayları polis güçlükle engelledi.
Nefesleri kesen maçta Gelendostspor'u galibiyete taşıyan golleri, Furkan Kaygılı ve Furkan Kayacan attı. Karşılaşma devam ederken, maçta seyirciler arasında gerginlik yaşandı. Tribünlerde bir anda çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.
Emrespor yöneticileri, Gelendostspor ile Küçük Hacılarsporlu taraftar ve sporcular arasında tartışma çıktı. Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale ederken, bölgeye daha sonra takviye ekipler sevk edildi.
Tribünde yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga sonrasında bazı kulüp yöneticileri ile taraftarlar yaralandı. Emniyet güçleri, çıkan olayları güçlükle önledi.

Devlet Su İşleri, Isparta, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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