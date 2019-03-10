Amatör Maçta Yumruklu, Tekmeli Kavga

Kaynak: İHA

Trabzon'da oynanan bölgesel amatör maçın bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de zirve mücadelesi veren Düzköy Haçkaspor, sahasında lider Kelkit Belediye Hürriyetspor ile karşılaştı. Maçı Kelkit Belediye Hürriyetspor 2-1'lik skorla kazanırken, mücadelenin sonunda saha karıştı. Düzköy Haçkasporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya atlayarak maçın hakemi Burak Altınel, Ahmet Çıtak ve Ahmet İnci'ye yöneldi. Yumruklu ve tekmelerin havada uçtuğu kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.Güvenlik güçleri ev sahibi takımın taraftarlarını güçlükle uzaklaştırıp olayları kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor. - TRABZON