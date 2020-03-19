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Amatör müsabakalar da ertelendi

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in ertelenmesinin ardından, amatör müsabakalar da ertelendi.

19.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:24
Amatör müsabakalar da ertelendi
Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in ertelenmesinin ardından, amatör müsabakalar da ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen amatör liglerin yeni müsabaka takvimi de gelişmelere göre belirlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Spor

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