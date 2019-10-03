Haberler » Spor » Haber

Amatör Spor haftası etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Malatya'da başlıyor.

03.10.2019 13:39Amatör Spor haftası etkinlikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Malatya'da başlıyor.

7 Ekim Pazartesi Günü Saat 10: 00'da Kernek Meydanından başlayacak etkinlikler kapsamında Kanalboyu Caddesinden yürüyüş ile Atatürk Anıtı önüne geçilecek. Yapılacak etkinlikler ve sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması ve yeni bireylerin spora kazandırılması amaçlanıyor. - MALATYA

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:20 Sözeri: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"
18:16 Karaköprü Belediyespor yönetimi güven tazeledi
18:03 Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
18:02 Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de
17:52 Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
17:51 TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un tribün cezasını onadı!
17:51 Martin Linnes isyan etti!