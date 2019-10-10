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"Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" etkinliklerle kutlanıyor.

10.10.2019 11:28
Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" etkinliklerle kutlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde kentte çeşitli branşlarda müsabakalar düzenleniyor.
Ağrı Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce badminton, güreş, atletizm, kurumlar arası voleybol, masa tenisi, basketbol, yüzme, judo, halter ve kort tenisi branşlarında düzenlenen yarışlarda, sporcular kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile antrenörler tarafından takdim edildi.
Etkinliklerin kentte 13 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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