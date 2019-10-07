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"Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

07.10.2019 18:12
Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Valilik önünde bir araya gelen öğrenci ve sporcular, Gençlik Merkezi önüne kadar yürüdü.
Burada devam eden programda sporcular çeşitli gösteriler sundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı konuşmada, amaçlarının insanların spora kazandırılması ve özelikle çocukların spora başlamalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Sporun birleştirici gücünün de olduğunu belirten Güldal, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri ile hedefimiz her hanede spor yapan kişi sayısını arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlikler kapsamında 6 farklı branşta spor etkinliğimiz olacak." diye konuştu.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Erol Hanlıgil, sporcular, antrenör ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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