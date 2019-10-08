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Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Siirt'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

08.10.2019 14:30
Siirt'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Siirt Atatürk Stadı'nda tören yapıldı.
Sportif Eğitim Uzmanı Songül Gül, Valilik himayesinde kurum olarak desteklenen Siirt'teki amatör spora her yaştan ve branştan ilgi olduğunu söyledi.
Gençlerde düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Gül, "Çocuk ve gençlerde spor kültürünü oluşturmak için tüm branşlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sezon öncesi takımların sezon hazırlık performanslarını görmeleri için yetenek taraması yaparak, çocuk ve gençlerimizde spor kültürünü oluşturuyoruz." dedi.
Tören, kortej geçişi ve sporcuların gösterisiyle sona erdi.
Törene, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Şube Müdürü Levent Obuz, antrenör ve sporcular katıldı.
Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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