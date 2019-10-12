Haberler » Spor » Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi

Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi

Nevşehir'de düzenlenen Amatör Spor Haftası kapanış programında İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin'e amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

12.10.2019 15:38Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi
Nevşehir'de düzenlenen Amatör Spor Haftası kapanış programında İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin'e amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapanış programında İhlas Haber Ajansı Muhabiri Coşkun Sağlamdin'e Nevşehir'de amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Sağlamdin plaketini Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve yönetim kurulu üyesi Bayram Ekici'den aldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:38 Altınordu (fotoğraflar)
17:37 Fenerbahçe öznur kablo - beşiktaş trc inşaat: 97-54
17:36 Milli takım Fransa maçı öncesi üç eksikle çalıştı
17:32 Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
17:27 Amatör sporculardan, Mehmetçiğe destek
17:20 Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
17:21 Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması
12.10.2019 17:41:54