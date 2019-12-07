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Amatör spor kulüpleri Bayraklı'da buluştu

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetici ve üyeleriyle İzmir'de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileri dayanışma gecesinde bir araya geldi.

07.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:28Amatör spor kulüpleri Bayraklı'da buluştu
Belediyesi Gençlik ve Kulübü Derneği yönetici ve üyeleriyle 'de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileri dayanışma gecesinde bir araya geldi. Etkinlikte altyapıya daha önem verileceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spor alanındaki eksiklikleri zaman içinde doğru tespit edip, üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın daha sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapmalarını sağlamak" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen dayanışma gecesi yemeğine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, spor kulübü uzman eğitmenleri ile Bayraklı'da faaliyet gösteren amatör spor kulübü yönetici ve sporcuları katıldı.

Açılış konuşmasında Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü'nün ilçedeki önemine değinen kulüp başkanı Hamza Işık, "Spor eğitimi demek, çocuklarımızı ve gençlerimizi doğru düzgün bireyler olarak topluma kazandırmak demektir. Onun için sporun çocukluktan ergen yaşa kadar insan yaşamının her alanında önemli bir yeri var. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaklaşık 2 bine yakın çocuk, genç lisanslı sporcu ve yetişkinlerimize eğitim veriyoruz. Kulübümüzde sporcularımızın çoğunluğunu kızlarımız ve kadınlarımız temsil ediyor. Bu da Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü olarak özellikle çocuklarımızın ve genç kızlarımızın istismara uğradığı, hunharca katledildiği bir ortamda onları ne kadar sahiplendiğimizin de bir göstergesi" diye konuştu.

Başkan Sandal'dan altyapı vurgusu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise "Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da ciddi eksikliklerimiz, ciddi sıkıntılarımız, altyapı ile ilgili sorunlarımız var. Süreç içinde bunları doğru tespit edip, çok kısa bir süre sonra bu alanda eksikliğimizi de tamamlayıp gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın, tüm yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - İZMİR

Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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