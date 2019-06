Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.

Karadeniz Vakfı'nda gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması'na Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldı.

Gecede konuşan Kasapoğlu, Binali Yıldırım'ın çalışmalarına değinerek "Sayın Başbakanım İstanbul'a bugüne kadar verdiğiniz eserler ve bundan sonra kazandıracağınız eserler adına, spor camiası adına minnettarız. Rabbim daima sizinle olsun diyoruz. 'Omuz omuza doğru insanlarla geleceğe yürüyelim.' diyorum." dedi.

Binali Yıldırım'ın herkesin bildiği, Türkiye'nin her karışında emeği olan biri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu anlamda bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, birtakım çelişkilerin, birtakım hesapların ürünü olan insanlarla Başbakanımızı kıyas etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Yıldırım'ın İstanbul'da ortaya koyduklarıyla spor camiası olarak bundan sonra da yanında olacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Hem spor camiamız adına hem İstanbul'umuzun, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın adına çok güzel işler başaracağına ve biz spor camiası olarak kendilerinin her daim yanında olacağımızı ifade ediyorum. Bu ülkenin pırıl pırıl çocukları adına ümitvar olduğumuzu ve gençlerimizin umutlarının, yarınlarının, istikbalinin hiçbir şekilde riske atılmayacağını ifade etmek istiyorum. İstanbul'un Binali Yıldırım'ı hak ettiğini düşünüyorum. Medyatik, birtakım çakallıklarla, gizli tezgahlarla İstanbul'un iradesine kimsenin gölge düşüremeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran sonrasında hem spor adına hem İstanbul'un yarınları adına sağlık diliyorum. 'Hep birlikte beraberiz.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: "Birçok alanda başarı yakalayabiliriz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise amatör sporun Türkiye'nin altyapısı olduğunu ve başarı için destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yıldırım, amatör spor kulüpleri ve sporcularla beraber olduklarını hatırlatarak, "Amatör spor Türkiye'nin geleceğidir, altyapımızın teminatıdır. Her anlamda altyapıyı güçlendirirsek sadece Türkiye çapında değil, 2002'de Kore'de göğsümüzü kabartan milli futbol takımımızın olduğu gibi birçok alanda başarıları yakalayabiliriz." dedi.

İstanbul'da 900'ün üzerinde amatör spor kulübü olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Amatör spor kulüpleri için çok ama çok önemli desteğimiz var. Amatör spor kulüpleri, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyelerinin desteğini alıyor, birlikte çalışıyor. Ancak bunu biz yeterli görmüyoruz. O yüzden de size amatör spor kulüpleriyle ilgili bir müjdemi açıklıyorum; İstanbul'daki amatör spor kulüplerine belediye, sadece 10 bin lira destek veriyor, para değil, malzeme ve diğer destekler. Pazar günü yapılacak seçimde nasip olur bu şehrin belediye başkanı olursam, sizlerin desteğiyle belediye başkanlığını kazanırsam her amatör kulübümüze 100 bin lira tutarında destek vereceğim." diye konuştu.

İstanbul'daki amatör kulüplerin geliştirilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Profesyonel kulüplerin durumu ortada, milyonlar oluk oluk akıyor. Günün sonunda başarı sınırlı. Yabancı futbolculara çok büyük kaynak aktarıyoruz. Halbuki bizim insanımız eğer azmederse başarır. Türk mucizesini amatör gençlerle kazanacağız. Son zamanlarda milli takımımız göğsümüzü kabartmaya başladı. Orada oynayan gençlerimiz kim, bu ülkenin öz evlatları oynuyor. Onun için başardık. Mahalle karşılaşmaları yapılacak, ilçe karşılaşmaları yapılacak ve ilçelerden sonra İstanbul Amatör Kulüpler Şampiyonası da yapılacak. Eleme usulü bu çalışmayı başlatacağız."

Sarı kart gösterdi

23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Yıldırım, "Bunları yaparken fair play çok önemli. Fair play'i siz iyi bilirsiniz. Arkadan tekme atmak yok değil mi? Fair play oynamayana sarı kart göstermeye hazır mısınız? Pazar günü sarı kartı gösterecek misiniz?" dedi ve rakibi Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak sarı kart gösterdi.

Binali Yıldırım, katılımcıların kırmızı kart isteği üzerine "Sarı kart yeter." ifadesini kullandı.

"Hakem millet, 15 milyon İstanbullu"

Belediye başkanı seçilmesi halinde yapacaklarıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, "Hakem millet, 15 milyon İstanbullu." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde olduğunu anlatan Yıldırım, "Gençlerimiz AK Parti ilçe belediyelerine ait spor salonlarından bedava yararlanacak, havuzlardan bedava yararlanacaksınız. Şehir tiyatroları ve müzeler de aynı şekilde bütün gençlere açık olacak, bedava olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 100 bin amatör sporcunun olduğu bilgisini alan Yıldırım, "200 bin yakışır mı? İçinde futbol, voleybol, basketbol, güreş var. 200 bin nedir, 2 milyon hedefimiz var. 2 milyon gencimizi amatör sporla mutlaka tanıştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Binali Yıldırım ile İstanbul'da, geleceğin İstanbul'u için İstanbul'un geleceği için birlikte yürümeye hazır mısınız." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz hazırsanız, ben de hazırım. Yalan dolana sapmadan, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek, söylediğini yapan, yapamayacağını söylemeyen bir siyasetçi ile yürümeye hazır mısınız? Fair play sadece futbolda yok, fair play siyasette de olmalı. Onun için kararınızı verirken, lütfen gençler, geleceğimizi düşünelim."

İstanbul'un sadece ekonominin başkenti olmadığını belirten Yıldırım, "Sadece turizmin başkenti değil, aynı zamanda sporun da kalbinin attığı bir şehir olacak. Buradan size müjdeliyorum; bunun için yapmanız gereken el birliğiyle, el ele tutuşarak amatör sporları daha çok geliştirmek, daha çok desteklemek. Bunun için var mısınız? Siz varsanız ben de varım, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." diye konuştu.

Daha çok spor salonu yapacaklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Gençlerimiz için daha çok kamp alanı yapacağız. Daha fazla vesilelerle müsabakalar yapacağız. Hem spor yapacağız hem birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendireceğiz. Bunun için geliyoruz."

Binali Yıldırım, UEFA Bölgeler Kupası finallerinde Fransa temsilcisini yenen İstanbul Bölge Karması'nı da tebrik etti.

