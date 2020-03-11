Amatör spor kulüplerine tam destek
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, amatör olarak faaliyetlerini sürdüren 34 spor kulübüne Gençlik ve Spor Bakanlığından Teşekkür Belgesi gönderildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, amatör olarak faaliyetlerini sürdüren 34 spor kulübüne Gençlik ve Spor Bakanlığından Teşekkür Belgesi gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör kulüplerine destek vermek, onların yanında olduğunu hissettirmek ve motivasyon vermek amacıyla Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğüne imzalı belge gönderdi. Amatör Spor kulüpleri sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla Bandırma'da faaliyet gösteren 34 spor kulüplerinin spora vermiş desteklerinden dolayı teşekkür mahiyetinde Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu imzalı "Teşekkür Belgesi" gönderdi. Bu kapsamda Bandırma'da aktif 34 amatör spor kulüplerine verilmek üzere Bandırma Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü kulüplere, belgeleri taktim etti. - BALIKESİR
Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör kulüplerine destek vermek, onların yanında olduğunu hissettirmek ve motivasyon vermek amacıyla Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğüne imzalı belge gönderdi. Amatör Spor kulüpleri sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla Bandırma'da faaliyet gösteren 34 spor kulüplerinin spora vermiş desteklerinden dolayı teşekkür mahiyetinde Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu imzalı "Teşekkür Belgesi" gönderdi. Bu kapsamda Bandırma'da aktif 34 amatör spor kulüplerine verilmek üzere Bandırma Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü kulüplere, belgeleri taktim etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor
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