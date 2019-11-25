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Amatör takıma profesyonel yönetim

Diyarbakır amatör lig kulüplerinden Eğilspor'a, aralarında Diyarbakırspor'un eski yöneticilerinin de bulunduğu tanınmış iş adamlarından oluşan yönetim oluşturulması için çalışma başlatıldı.

25.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:59Amatör takıma profesyonel yönetim
amatör lig kulüplerinden 'a, aralarında Diyarbakırspor'un eski yöneticilerinin de bulunduğu tanınmış iş adamlarından oluşan yönetim oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Amatörde bulunan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi futbol takımı Eğilspor'a Süper Lig düzeyinde yönetim geliyor. Daha önce Diyarbakırspor'un Süper Lig'e yükselen yönetiminde bulunan isimlerden ve Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından oluşacak yönetimde Zeynel Yüce, Salih Akçadağ, Murat Aksu, Aziz Yıldırım'ın yeğeni Selçuk Yıldırım, Zafer Gördük, Engin Demirel ve Sait Temeş gibi isimler var.

"Turizm değeri Eğil'i sporla tanıtacağız"

Yönetim adına açıklama yapan Zeynel Yüce, amaçlarının peygamberler diyarı Eğil'in gençlerine gurur duyacakları bir takım oluşturarak heyecanı ve futbol coşkusunu yaşatmak olduğunu söyledi. Yücel, "Bunun yanında İlçe Kaymakamlığımızla birlikte Gençlik ve Bakanlığımızın desteği ile tesislerimizi yaparak altyapılarda gençlerimize ve çocuklarımıza spor yapabilme imkanı oluşturmak olacaktır. Yönetim kurulunda her biri kendi alanında çok başarılı isimlerle birlikte Eğil'i futbolda söz sahibi bir ilçe yapacağız "dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Eğil, Spor

Kaynak: İHA

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