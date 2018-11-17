Amatör Takımdan Profesyonel Hareket

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54

Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde yer alan Emrespor, ilk ve ortaokul öğrenciler arasında seçmeler yaparak geleceğin yıldızlarını Türk futboluna kazandırmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar, takım için seçmeler yaptığı okullarda spor malzemesi ihtiyaçlarını da karşılıyor.Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Emrespor, kentteki okullarda farklı bir çalışma başlattı. Yaz boyunca ücretsiz yaz futbolu düzenleyen kırmızı-siyahlılar, Türk futbolunun kurtuluşu olan altyapıya büyük önem veriyor. İlk ve orta öğretimlerdeki gençleri keşfetmeye çalışan kırmızı-siyahlılar, Altyapı Antrenörleri Rıza Konak ve Ahmet Tuncer eşliğinde okullara giderek seçmeler yapıyor. Okullardaki seçmelerde yeterli görülen öğrenciler Emrespor altyapı bünyesine alınacak.Okullara malzeme yardımıEmrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, Yönetici Fehmi Gezer ve yöneticiler de seçmeleri de izleyerek okullara spor malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor. Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleriyle koordineli bir şekilde çalışan Emrespor Yönetimi, çocukları spora teşvik ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 3. Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Emrespor, orta okul ve lise seviyesinde de seçmeler yapacak.Emrespor, Sidre Şehit Burhan Açıkkol Orta Okulu'nda seçmelere başladı. Seçmeler öncesi okula spor malzemeleri hediye edilirken çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.Velilerden Emrespor yöneticilerine teşekkürÖğrenci velileri, Emrespor yönetimini bu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, çocuklarını spora yönlendireceklerini söylediler.Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, "Sidre Mahalle Şehit Burhan Açıkkol İlk ve Otaokul çocuklarımızın başarılarını artırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve başarılı oldukları spor dallarında ellerinden tutarak yeteneklerini geliştirmeleri için Emre Spor Yöneticisi Fehmi bey ve teknik direktörü Rıza Bey'i okuluma davet ettim. Sağ olsun kırmadı geldiler. Beden Eğitimi öğretmenlerimizle bir program dahilinde çocuklarımızla ilgilenecekler. Mahalle halkım ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.Gezer: "Bu projeyi önemsiyoruz"Emrespor Yöneticisi Fehmi Gezer ise okul ziyaretlerini devam ettireceklerini ve seçmelerdeki gençlerin U takımlarında yer alacağını bildirdi. Emrespor olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Gezer, "Sokak futbol turnuvaları düzenleme gibi düşüncemiz var. Çocuklarımıza spor yapmak için imkanlar vermeliyiz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz" diye konuştu. - ISPARTA