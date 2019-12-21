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Amatör takımların sosyal sorumluluk paslaşması

Karabük amatör futbol liginde yer alan takımlar sosyal sorumluluk projeleri ile birbirlerine meydan okuyor.

21.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:10 Amatör takımların sosyal sorumluluk paslaşması
Karabük amatör futbol liginde yer alan takımlar sosyal sorumluluk projeleri ile birbirlerine meydan okuyor.

Karabük 1.Amatör Lig A Grubu'nda yer alan Bahçelievler Kulübü doğaya hayvanlar için yem ve mama bıraktı. Sıradaki sosyal sorumluluk projesi için ise Karabük 1.Amatör Lig B grubu takımlarından Kapullu Futbol Kulübü'nü seçti. Kapullu Futbol Kulübü Türk Kızılayı'na kan vereceklerini duyurdu ve sıradaki etkinlik için Karabük 1.Amatör Lig A Grubu ekiplerinden Aydınlıkevler GSK' yı seçti. Aydınlıkevler GSK da 'Spor sadece futboldan ibaret değil.' ve 'Hepimiz birer engelli adayıyız.' diyerek Karabük'ü Engelsiz Basket 3.Lig A Grubu'nda mücadele eden ve lige namağlup devam eden Karabük Demir Kartal GSK'ya İstanbul Engelli Sporları kulübü ile oynayacağı maçta destek vereceğini açıkladı. Karşılaşmayı izlemeye formaları, atkıları ve balonlarla gelen sporcular tekerlekli basketbol takımı ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Aydınlıkevler GSK sıradaki sosyal sorumluluk projesi için Karabük Köyü Spor Kulübü'nü seçti. Amatör futbol kulüplerinin bu projelere devam edeceği öğrenildi. - KARABÜK

Spor

Kaynak: İHA

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