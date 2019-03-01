Amatör Tiyatrocular Hünerlerini Sergiledi

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, çeşitli meslek gruplarından oluşan amatör tiyatro grubu, "The Yalan" adlı oyunu sahneledi.Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği bünyesinde oluşturulan "Neferge Sahne" adlı tiyatro grubu, belediye düğün salonunda, "The Yalan" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisine sundu.Çeşitli meslek gruplarından oluşan amatör tiyatrocuların oynadığı oyunda, çevre kirliliğine dikkat çekiliyor.Gösteriyi, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara ve Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de izledi."Neferge Sahne" Tiyatro Grubu Yönetmeni Pınar Yalçın, gösteriden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuzdan bugüne 13. oyunu sahneledik. Tiyatronun yanı sıra halk oyunları, dans, resim ve müzik branşlarında da etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.