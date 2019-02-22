Amatörde Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 20.hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 1.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME 20.HAFTA
Gültepespor- Başakpınar
Belediyespor -Emre Altun-Gökhan Erzin-Mustafa Soner Yüce
Kayseri Şekerspor- Kocasinan
Ülküspor -Alim Kandemir-Furkan Ulu-Burhan Başpınar
Kayseri Demirspor-Gençlerbirliği- Mehmet Koç-Ö.Hürcan Yücel-Mustafa Soner Yüce
Kocasinan Şimşekspor-Yahyalıspor- Hüseyin Otyakmaz-Osman Baruk-Burhan Başpınar Özvatan
Gençlikspor- Hacılar Erciyesspor
- Bilge Kaan
Çakır-Furkan Ulu-Turan Çelik Akkışla
Gençlikspor-Kayseri Yolspor -Ali Etlikçi-Muhammed Boylu-Bekir Kahraman
İKİNCİ AMATÖR KÜME 1.HAFTA
Sosun Birlikspor-Göktürkspor - Ahmet Ulu-Erkan Kırçıl- Serkan
Yıldırım Güneşli
Gençlikspor-Sümerspor - Erhan Güneş-Harun Soyeşik-Mehmet Kaya
K.Olimpikspor-Anadolu Yıldızları - Cemal Emre Gömeç-Gökhan Erzin-Dursun Asutay
Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor -Erol Eroğlu- Fatih
Yıldırım-Deniz Apaçık
Makfitspor-Kılıçaslan Yıldızspor - Arman Erkılıç-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal Kıranardı
Belediyespor-A.Kızılırmakspor - Mehmet Altıparmak-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal
Kayseri Atletikspor- Mevlana
Yıldızspor -Osman Susamış-Abdülkadir Keğin-H.Batuhan Özlü Bünyan
Belediyespor-Fevzi ÇAkmakspor - Ahmet Pakırcı-Birtan Ekren-Resul Kural
Palasspor-Sarızspor - Şaban Elbaşı-Hüseyin Gencan-İzzet Samur Yeşilhisar
Gençlikspor- İncesu
Erdemspor - Mehmet Yeniay- Salih Ulusoy-Ömer Yalçın
Büyüleyenspor-KAfkasspor - Aydoğan
Mantar-Yaşar Başağıl-Züfer Yalçın Felahiye
Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu - Esat Sabuncu-Erkan Kırçıl-Mehmet Türk
Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor -Rıza Öztürk-Harun Soyeşik-Samet Uzun
İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor-Murat Özçetin-Kemal Deliktaş-Murat Yakut
- KAYSERİ
Kocasinan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA