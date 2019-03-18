18 Mart 2019, 10:09
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Amatörde Haftanın Maç Sonuçları

Amatörde Haftanın Maç Sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar. Kayseri'de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA

Başakpınar Belediyespor 2-2 Kocasinan Şimşekspor

Develispor 2-4 Akkışla Gençlikspor

Gültepespor 1-2 Esen Makina Belsinspor

Yahyalıspor 2-2 Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor 5-1 Kayseri Demirspor

Hacılar Erciyesspor 1-4 Kocasinan Ülküspor

Özvatan Gençlikspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)

Kayseri Gençlerbirliği BAY

2.AMATÖR KÜME 4.HAFTA

Cırgalanspor 1-3 Anadolu Yıldızları

Y.B.Şafakspor 3-6 PAlasspor

Fevzi Çakmakspor 3-4 Makfitspor

G.O.Paşaspor 4-0 Sarızspor

KçMithatpaşaspor 2-3 Kıranardıspor

Kafkasspor 11-0 Felahiye Belediyespor

Kayseri İdman Yurdu 0-0 Yeni Erciyesspor

Kılıçaslan Yıldızspor 4-1 Göktürkspor

A.Kızılırmakspor 3-1 Mevlana Yıldızspor

Kocasinan Gençlikspor 3-2 Bünyan Belediyespor

İncesu Gençlikspor 0-6 Sosun Birlikspor

Büyüleyenspor 3-0 Olimpikspor

Yeşilhisar Gençlikspor 0-4 Kayseri Atletikspor

1.AMATÖR KÜME U19 LİGİ

Kocasinan Şimşekspor 8-0 Kocasinan Gençlikspor

Kayseri Gençlikspor 5-1 Argıncık Esnafspor

Talasgücü Belediyespor 5-0 Kılıçaslan Yıldızspor

Kayseri İdman Yurdu 0-3 Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor 1-1 Kayseri Yolspor

Anadolu Yıldızları 1-2 Esen Makina Belsinspor

Erkiletspor 3-0 Tomarza Belediyespor (Hükmen)

U17 LİGİ PLAY-OFF

Kocasinan Şimşekspor 0-0 Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor 0-1 Erkiletspor

Kayseri Atletikspor 1-4 Talasgücü Belediyespor

U15 LİGİ PLAY-OFF

BArogücü 4-1 Erkiletspor

Kayseri Atletikspor 3-1 Talasgücü Belediyespor

Kayseri Şekerspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ Spor
Kaynak: İHA


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