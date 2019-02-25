25 Şubat 2019, 09:04
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Amatörde Haftanın Sonuçları

Amatörde Haftanın Sonuçları

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme A-B-C-D Grupları, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Play-Off maçlarında hafta sonu alınan sonuçlar.

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme A-B-C-D Grupları, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Play-Off maçlarında hafta sonu alınan sonuçlar.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Gültepespor 1-3 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Şekerspor 0-0 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Demirspor 2-2 Gençlerbirliği

Kocasinan Şimşekspor 0-1 Yahyalıspor

Özvatan Gençlikspor 4-2 Hacılar Erciyesspor

Akkışla Gençlikspor 1-2 Kayseri Yolspor

Esen Makine Belsinspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)

Develispor (BAY)

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme

Sosun Birlikspor 6-1 Göktürkspor

Güneşli Gençlikspor 2-5 Sümerspor

K.Olimpikspor 2-4 Anadolu Yıldızları

Yeni Erciyesspor 4-3 Cırgalanspor

Makfitspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor

Kıranardı Belediyespor 1-1 A.Kızılırmakspor

Kayseri Atletikspor 5-0 Mevlana Yıldızspor

Bünyan Belediyespor 10-3 Fevzi Çakmakspor

Palasspor 3-2 Sarızspor

Yeşilhisar Gençlikspor 3-0 İncesu Erdemspor

Büyüleyenspor 1-2 Kafkasspor

Felahiye Belediyespor 3-11 Kayseri İdman Yurdu

Pınarbaşı Belediyespor 0-3 Kuşçu Mithatpaşaspor

İncesu Gençlikspor 1-3 Kocasinan Gençlikspor

Birinci Amatör Küme U19 Ligi

Talasgücü Belediyespor 8-0 Erkiletspor

Kılıçaslan Yıldızspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Gençlerbirliği 1-3 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Yolspor 8-2 Kocasinan Gençlikspor

Argıncık Esnafspor 2-0 Anadolu Yıldızları

Esen Makina Belsinspor 0-2 Kayseri Şekerspor

U17 Ligi Play-Off Grubu

K.Atletikspor 0-2 Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor 0-1 Kocasinan Şimşekspor

Erkiletspor 0-0 Talasgücü Belediyespor

U15 Ligi Play-Off Grubu

Barogücü 2-4 Talasgücü Belediyespor

Erkiletspor 1-1 Kocasinan Şimşekspor

K.Atletikspor 0-0 Kayseri Şekerspor - KAYSERİ Kocasinan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA


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