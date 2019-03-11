11 Mart 2019, 09:20
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Amatörde Haftanın Sonuçları

Amatörde Haftanın Sonuçları

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu.

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off'ta alınan sonuçlar.

SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA

Kocasinan Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği

Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor

Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar ERciyesspor

Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor

Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor

Akkışla Gençlikspor 1-2 Başakpınar Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor

Gültepespor BAY

İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA

Makfitspor 4-0 İncesu Gençlikspor

Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar Gençlik

Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor

Yeni Erciyesspor 1-3 Büyüleyenspor

Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu

Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor

Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor

Güneşli Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor

Mevlana Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor

Sarızspor 0-2 Sümerspor

Bünyan Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor

Cırgalanspor 4-3 Felahiye Belediyespor

Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor

U19 LİGİ

Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor

Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği

Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları

Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor

Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu

Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)

U17 PLAY-OFF

Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor

Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor

Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor

U15 LİGİ PLAY-OFF

Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü

Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor

Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor - KAYSERİ Kayseri Şekerspor, Kocasinan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA


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