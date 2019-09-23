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Amatörde ilk haftanın sonuçları

2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı.

23.09.2019 09:22Amatörde ilk haftanın sonuçları
2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı. Mehmet Özet Süper Amatör Küme 1.haftada 18 gol atılırken, Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de ise 41 gol atıldı. İşte ilk haftada alınan sonuçlar;

Süper Amatör Küme 1.Hafta Sonuçları;

Trend Gayrimenkulspor 3-2 Kayseri Şekerspor

Develispor 2-0 Kayseri Yolspor

Hacılar Erciyesspor 2-0 Kayseri Demirspor

Talas Anayurtspor 2-3 Özvatan Gençlikspor

Kocasinan Ülküspor 0-1 Esen Makina Belsinspor

Buğdaylıspor 1 - 1 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Kayseri Sağlıkspor

1.Amatör Küme A Grubu 1.Hafta Sonuçları;

Kayseri Yavuzspor 2-1 Amarat Gençlikspor

Esentepespor 1-1 Argıncıkspor

Başakpınarspor 8-1 Büyüleyenspor

Erciyes Reşadiye Gençliks 5-1 Yerköyspor

Yeni Esenspor 2-2 Güneşspor

1.Amatör Küme B Grubu 1.Hafta Sonuçları;

Sanayi Esnafspor 2-1 Kayseri OSB Atletikspor

Gültepespor 2-1 Kayserigücü FK

Makfitspor 2-1 Yeşilhisar Belediyespor

Kafkasspor 1-0 Argıncık Esnafspor

Akkışla Gençlikspor Tomarza Belediyespor

Palasspor (BAY) - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Mehmet Özet, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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