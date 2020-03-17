Amazon, 100 bin yeni personel alacak
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.
17.03.2020 02:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 02:43
Amazon , koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi
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