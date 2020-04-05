Amazon Artan Talebi Karşılamakta Zorlanıyor
Corona virüsü nedeniyle evlerimizde mahsur kaldığımız şu günlerde, kişilerin çoğu market, gıda ihtiyaçlarını çevirim içi olarak karşılıyor.
05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Ek Destek için Personele Fırsatlar Sunuluyor
Amazon şirketinin depo çalışanlarına bir mesaj gönderdiği ve mesaj içeriğinde iş hacminde büyük bir artış meydana geldiği ve iş gücü paylaşımı teklif edildiği bilgilerinin yer aldığı söyleniyor. Amazon tarafından sunulan iş paylaşımı teklifini kabul eden kişilerin, daha önce açıklanan saatlik çalışma ücretine kıysala saatte 2$ daha fazla ödeme alacağı belirtiliyor. Amazon yetkilileri konuyla ilgili olarak gıda siparişlerinde taleplerin her geçen gün büyük bir hızla arttığını, artan talebi karşılayabilmek için ek desteğe ihtiyaç duyduklarını ve ek destek için de personele fırsatlar sunduklarını ifade ettiler.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Amazon, Teknoloji