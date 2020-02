Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde perşembe günleri indirim yapıyor

Amazon.com.tr'de, bugünden itibaren her perşembe bebek ürünlerinde gün boyunca geçerli olacak indirimler oyuncaktan bebek kıyafetlerine, bebek bezinden kitaplarına kadar birçok farklı ürünü kapsayacak.Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, tüketicilerin her hafta farklı bebek ürünlerinde geçerli olan fırsatlara bundan böyle artık her perşembe günü ulaşabileceği bildirildi.Bugünden itibaren perşembe günleri bebek ürünlerinde gün boyunca geçerli olacak indirimler, oyuncaktan bebek kıyafetlerine, bebek bezinden bebek kitaplarına kadar birçok farklı ürünü kapsayacak.Her perşembe tüm gün boyu devam edecek indirimler sayesinde tüketiciler, birçok kategoriden yüzlerce ürüne cazip fiyatlarla sahip olabilecek. İndirimlere "www.amazon.com.tr/harikabebekfirsatlari" ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.Açıklamada, bu haftanın indirimlerinde dikkati çeken ürünlere şöyle yer verildi:"Chicco Mama sandalyesi, gri, yüzde 50 indirim, United Colors of Benetton dolgulu mont yüzde 40 indirim, Sleepy Natural 2'li Jumbo külot bez, 5 beden, 48 adet yüzde 13 indirim, Tomy Islatan Ejderha banyo oyuncağu yüzde 51 indirim, Sophie la Girafe diş kaşıyıcı yüzde 14 indirim, United Colors of Benetton bebek kot yüzde 40 indirim."