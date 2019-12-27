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Amazon.com.tr'de iade süreleri uzatıldı

Amazon.com.tr, 8 Ocak'a kadar yapılan tüm alışverişlerin iade süresini 8 Şubat gün sonuna kadar uzattı.

27.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:00 Amazon.com.tr'de iade süreleri uzatıldı
Amazon.com.tr, 8 Ocak'a kadar yapılan tüm alışverişlerin iade süresini 8 Şubat gün sonuna kadar uzattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu ve doğrudan Amazon.com.tr tarafından gönderilen ürünlerde geçerli politika, müşterilere ürün iadesi konusunda da esneklik sağladı.
Amazon.com.tr'nin sadece ürün satın alma sürecini değil, ürün iadesini de keyifli ve pratik hale getiren bu hizmeti 11 Kasım'dan bugüne kadar satın alınan, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu ve doğrudan Amazon.com.tr tarafından gönderilen ürünleri de kapsayacak ve ürünler 8 Şubat gece yarısından önce iade edilebilecek.
8 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ürünlerde ise 30 günlük standart iade politikası uygulanacak.

Amazon, Ekonomi

Kaynak: AA

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