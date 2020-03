Amazon.com.tr'de moda indirimi başladı

Amazon.com.tr'nin moda kategorisinde geçerli yüzde 70'e varan indirimleri bugün başladı.Şirket açıklamasına göre, Amazon.com.tr'nin moda kategorisindeki on binlerce üründe geçerli olacak indirim 29 Mart'a kadar devam edecek.Kampanya boyunca Adidas, Birkenstock, Jack&Jones, Levi's, Nike, Puma ve United Colors of Benetton gibi 40'ı aşkın markanın on binlerce ürünü özel indirimlerle kullanıcıların beğenisine sunulacak.Tüketiciler 5-29 Mart tarihleri arasında Büyük Moda İndirimleri kampanyasına www.amazon.com.tr/buyukmodaindirimi ve amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.