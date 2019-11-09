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Amazon.com.tr'de "Şahane İndirim Günleri" başladı

Amazon.com.tr'nin yıl sonuna kadar farklı dönemlerde hayata geçireceği indirim sezonlarının ilki başladı.

09.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:12Amazon.com.tr'de
Amazon.com.tr'nin yıl sonuna kadar farklı dönemlerde hayata geçireceği indirim sezonlarının ilki başladı.
Amazon.com.tr'nin açıklamasına göre, oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride yüzde 60'a varan indirimlerin yer alacağı Şahane İndirim Günleri 9-11 Kasım'da geçerli olacak.
Yıl sonuna kadar sürecek indirim sezonunun ilki olan Şahane İndirim Günleri kapsamında yapılacak 50 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz olacak.
Liste fiyatı 3 bin 699 TL olan Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu indirim günleri kapsamında 2 bin 199 TL'den satışa sunan Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri'ne özel fırsatlar sayfasında Geox, Adidas, Puma, Koton, Levi's, Braun, Lego, Oral-B, Tefal, Xiaomi, Apple, Bose, Nikon, Prima gibi seçkin markaların yanı sıra diğer birçok marka önemli indirimlerle yer alıyor.

Amazon, Ekonomi

Kaynak: AA

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