Amazon.com.tr'de "Şahane İndirim Günleri" başladı

Amazon.com.tr'nin yıl sonuna kadar farklı dönemlerde hayata geçireceği indirim sezonlarının ilki başladı.

Amazon.com.tr'nin açıklamasına göre, oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride yüzde 60'a varan indirimlerin yer alacağı Şahane İndirim Günleri 9-11 Kasım'da geçerli olacak.

Yıl sonuna kadar sürecek indirim sezonunun ilki olan Şahane İndirim Günleri kapsamında yapılacak 50 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz olacak.

Liste fiyatı 3 bin 699 TL olan Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu indirim günleri kapsamında 2 bin 199 TL'den satışa sunan Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri'ne özel fırsatlar sayfasında Geox, Adidas, Puma, Koton, Levi's, Braun, Lego, Oral-B, Tefal, Xiaomi, Apple, Bose, Nikon, Prima gibi seçkin markaların yanı sıra diğer birçok marka önemli indirimlerle yer alıyor.

Kaynak: AA