Amazon.com.tr'den "E-ticarette Kadın Girişimciliği" paneli

Amazon.com.tr Kıdemli Kategori Müdürü Dilek Bibioğlu, " Türkiye 'den Avrupa 'ya ihracat programı Amazon Avrupa'nın gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarlandı. Bu, kadın girişimcilerin işlerini Avrupa genelinde büyütmeleri ve ürünlerini tanıtmaları için büyük bir fırsat." açıklamasında bulundu.Amazon.com.tr açıklamasına göre, şirket, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi'nde "E-Ticarette Kadın Girişimciliği" isimli bir panel organize etti.Bibioğlu burada yaptığı değerlendirmede, Amazon'un dünya genelinde küçük ve büyük ölçekli işletmelerin yeni müşterilere ulaşabilmelerine yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını kaydetti.Bibioğlu, şöyle devam etti:"Amazon dünyanın her yerinde herhangi büyüklükteki bir şirkete işini büyütme imkanı sunarak, küçük ve büyük ölçekli şirketler arasında fırsat eşitliği sağlayarak her zaman girişimcinin büyümesindeki en büyük destekçilerden biri oldu. 2018'de dünya çapında 25 binden fazla satıcımız Amazon üzerinden yaptıkları satışlarda 1 milyon dolarlık hasılatı aştı. Yakın zamanda hizmete açılan Türkiye'den Avrupa'ya ihracat programı da Amazon Avrupa'nın gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarlandı. Bu, kadın girişimcilerin işlerini Avrupa genelinde büyütmeleri ve ürünlerini tanıtmaları için büyük bir fırsat. Ürün çeşitlilikleri ve girişimci ruhları sayesinde güçlü Türk KOBİ'lerinin dünya çapında büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz.""Satışlarımızın yüzde 50'sinden fazlası e-ticaretten geliyor"Beyoğlu'nun eski kitabevlerinden biri olan Homer Kitabevi'nin sahibi Ayşen Boylu da, e-ticaret yolculuğuna ilişkin, "E-ticaret, İstanbul özelinden çıkıp Türkiye'deki tüm okurlarla tanışmaktı. Kitabevini açtığımda ilk hedefim İngilizce yayınlar üzerine bir koleksiyon oluşturmak ve benim gibi istediği kitabı bulmakta sıkıntı yaşayan okurlara kitapları ulaştırabilmekti. E-ticaret sayesinde bu yayınları tüm Türkiye'ye ulaştırabiliyorum, bu çok önemli bir güç." değerlendirmesini yaptı.Ticaretin baba mesleği olduğundan söz eden Nükhet Karabacak Özkuvancı ise, SizinReyon mağazasıyla Amazon.com.tr'de ev aletleri kategorisinde satış yaptığını aktardı. E-ticaretin satışlarına çok ciddi ivme getirdiğini ifade eden Özkuvancı, "Sektör dijitalleşirken çağı yakalamamak, çağın gerisinde kalmak olmazdı. E-ticaret satışlara çok ciddi ivme getirdi, şu anda toplam satışlarımızın yüzde 50'sinden fazlası e-ticaretten geliyor." bilgilerini verdi."Her kadın bunu yapabilir, kendinize güvenin yeter"Uğurlu Alışveriş isimli mağazasıyla Amazon.com.tr'de ev aletlerinden elektroniğe çeşitli ev ürünleri satan Ecem Yaltır, 10 yıllık ev hanımlığının ardından dijital ekonomiye adım atmasıyla ilgili olarak, "Ev hanımlarının ekonomiye dahil olmasını çok önemsiyorum. Kendi evimden tek başıma giriştiğim bu iş, bugün ev hanesine katkı sağladığım gerçek bir işe dönüştü. Her kadın bunu yapabilir, kendinize güvenin yeter." ifadelerini kullandı.LilaDükkan isimli mağazasıyla 2018 yılında Amazon.com.tr ailesine katılan Müjd"e Aybars Koyluç ise, "E-ticaretten sonra Amazon.com.tr ile Avrupa'ya açıldım. İlk ürünümü İngiltere'ye sattım, bin adetlik bir puzzle'dı. E-ticaret bana bambaşka kapılar açtı, işimi büyüttü." bilgilerini verdi.