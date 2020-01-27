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Amazon.com.tr'den "Sevgililer Günü Hediye Rehberi"

Amazon.com.tr, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel modadan teknolojiye, kitaptan ev ve mutfak ürünlerine kadar birçok kişiselleştirilmiş kategoriden alternatif sunduğu hediye rehberi hazırladı.

27.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:00Amazon.com.tr'den
Amazon.com.tr, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel modadan teknolojiye, kitaptan ev ve mutfak ürünlerine kadar birçok kişiselleştirilmiş kategoriden alternatif sunduğu hediye rehberi hazırladı.
Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, hediye rehberi ile farklı kategorilerden yüzlerce hediye alternatifi tüketiciler için bir araya getirildi. Teknolojiden ev ürünlerine, modadan kişisel bakıma, kitaptan ekipmanlarına birçok farklı kategoriden çeşitli öneriler barındıran rehber, "kadınlar için hediyeler" ve "erkekler için hediyeler" isimli iki ana kategori altında kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Rehberde yer alan farklı bütçelere göre düzenlenmiş listeler ise, "Bu özel günde sevgilime ne almalıyım?" sorusuna cevap arayan farklı bütçe ve zevklere sahip tüketicilerin aradığı ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmasına imkan tanıyor. Listeye Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması ve Amazon.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sevgililer Günü, Amazon, Güncel

Kaynak: AA

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