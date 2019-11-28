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Amazon.com.tr'den "Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti

Amazon.com.tr, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin dahil olduğu beş ilde "Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti başlattı.

28.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:40Amazon.com.tr'den
Amazon.com.tr, , , Ankara, Bursa ve 'nin dahil olduğu beş ilde "Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti başlattı.
Amazon.com.tr açıklamasına göre, 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında Beklenen Cuma ve En İyi Pazartesi indirim dönemi boyunca Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak hizmetle 300 TL ve üzeri siparişlerde "Ücretsiz Ekspres Teslimat" seçeneği sunulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan, İstanbul'daki müşterilere Beklenen Cuma ve En İyi Pazartesi indirim dönemi boyunca ertesi gün teslimat hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.
Müşteri odaklı yaklaşım paralelinde müşteri geri bildirimlerini yakından takip ettiklerini bildiren Karadoğan, "Müşterilerimizin tecrübe ettiği alışveriş deneyimini daha kolay ve hızlı hale getirmek için yeni hizmetler eklemeye devam ediyoruz. Örneğin, bugün İstanbul'da gün içinde sipariş veren Amazon.com.tr müşterileri yarın siparişlerini teslim alabilecek. Hizmet, kitaptan cep telefonuna, bilgisayardan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride geçerli olacak." ifadelerini kullandı.
Açıklamada verilen bilgilere göre, ödeme sayfasında "Ücretsiz Ekspres Teslimat" seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen hizmet, toplam tutardan kargo ücretini otomatik olarak düşürecek.
Tüketiciler satın aldıkları ürünlere indirim döneminde ücretsiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek. 2 Aralık gün sonuna kadar devam edecek Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmeti İstanbul (Adalar, Silivri ve Çatalca hariç), Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'nin dahil olduğu 5 ilde seçili ilçelerde ve limitli taşıma kapasitesiyle geçerli olacak.
Amazon.com.tr müşterileri, 50 TL ve üzeri siparişlerinde "Ücretsiz Standart Teslimat" hizmetinden faydalanmaya devam edebilecek.
"Ücretsiz Ekspres Teslimat", 300 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılara sunulmuş ek bir hizmet öne çıkarken Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak.

İstanbul, Kocaeli, Amazon, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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