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Amazon, Corona Virüsü Nedeniyle Prime Day Etkinliğini Erteledi

Devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle Amazon şirketinin düzenlediği en büyük küresel alışveriş etkinliği olan Prime Day etkinliğini Ağustos ayına kadar ertelediği söyleniyor.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Amazon, Corona Virüsü Nedeniyle Prime Day Etkinliğini Erteledi
Devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle Amazon şirketinin düzenlediği en büyük küresel alışveriş etkinliği olan Prime Day etkinliğini Ağustos ayına kadar ertelediği söyleniyor. Ertelenen etkinlik nedeniyle şirketin elinde kalan cihazlardan 100 milyon dolar civarında zarar edeceği söylenirken Amazon yetkilileri henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Şirket için büyük bir satış etkinliği olan Prime Day, Black Friday ve Cyber Monday satışlarıyla gerçekleşmiş sayılabilir. Her iki etkinlik için şirketin 175 milyondan fazla ürün sattığı söyleniyor. Tanıtım esnasında Amazon'un kendi ürünlerinin de büyük bir satış marjı yakaladığı biliniyor.

Prime Day Şimdiye Kadar Gerçekleştirilen En Yüksek Üye Kaydına Sahip

Amazon şirketi geçen yıl gerçekleştirilen Prime Day etkinliği ile ilgili olarak satış rakamlarını paylaşmamıştı. Ancak etkinliğin Amazon cihazları için şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik olduğu yorumu yapılmıştı. Bununla birlikte geçen yıl düzenlenen Prime Day etkinliğinin ilk iki gününde gerçekleşen üye kayıtlarının şimdiye kadar gerçekleşen en büyük üye kaydı olduğu belirtilmişti. Şirket yetkilileri Prime Day etkinliğinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Amazon alışveriş tutkunları, etkinliğin ne kadar süreyle ertelenmiş olabileceğine dair tahminlerde bulunuyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Amazon, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Amazon, Corona Virüsü Nedeniyle Prime Day Etkinliğini Erteledi - Haberler

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