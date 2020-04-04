Amazon, Corona Virüsü Nedeniyle Prime Day Etkinliğini Erteledi
Devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle Amazon şirketinin düzenlediği en büyük küresel alışveriş etkinliği olan Prime Day etkinliğini Ağustos ayına kadar ertelediği söyleniyor.
04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Prime Day Şimdiye Kadar Gerçekleştirilen En Yüksek Üye Kaydına Sahip
Amazon şirketi geçen yıl gerçekleştirilen Prime Day etkinliği ile ilgili olarak satış rakamlarını paylaşmamıştı. Ancak etkinliğin Amazon cihazları için şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik olduğu yorumu yapılmıştı. Bununla birlikte geçen yıl düzenlenen Prime Day etkinliğinin ilk iki gününde gerçekleşen üye kayıtlarının şimdiye kadar gerçekleşen en büyük üye kaydı olduğu belirtilmişti. Şirket yetkilileri Prime Day etkinliğinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Amazon alışveriş tutkunları, etkinliğin ne kadar süreyle ertelenmiş olabileceğine dair tahminlerde bulunuyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Koronavirüs, Amazon, Teknoloji