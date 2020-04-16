E-ticaret şirketi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı

E-ticaret devi Amazon , Fransa 'da bulunan depolarını kapatma kararı aldı. Salı günü bir sendikanın şikayeti üzerine mahkeme firmanın sadece gıda, hijyen malzemesi ve tıbbi malzeme gibi zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satışını yapmasına izin vermişti. Mahkeme, uyulmaması durumunda Amazon'a günlük 1 milyon euro ceza kesileceğine hükmetmişti.

10 BİN ÇALIŞAN İÇİN DEVLET DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK

Mahkemenin kararı üzerine Amazon, sadece belirlenen ürünleri satmak yerine tüm depolarını kapatma kararı aldı. En az 20 Nisan'a kadar depoları kapalı tutmayı planlayan Amazon, Fransa'daki 10 bin depo çalışanı için devletin sağladığı maaş desteğinden yararlanmayı planlıyor.

AMAZON: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Mahkeme kararına rağmen Amazon ise sağlık talimatlarına uymadığı iddiasını reddediyor. Firmadan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Çalışanlarımızı korumaya yönelik tedbirlerimizle ilgili kanıtları sunmamıza rağmen mahkemenin verdiği bu karar bizde şaşkınlık yarattı. Karara itiraz edeceğiz" ifadeleri yer aldı.