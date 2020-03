Amazon İşçilerinin Daha Çok Çalışması Talep Ediliyor

Yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte çevrimiçi alışveriş devleri artan talebe yanıt vermek için farklı önlemlere başvuruyor.Şirketin, artan çevrimiçi market alışverişleri nedeniyle Whole Foods market zincirinde çalışmaları için depo işçilerine teşvik ücreti veriliyor. Gelen Amazon mesajında, Prime Now market siparişlerinin 'kitlesel bir artışla' karşı karşıya olduğu söylendi.Amazon işçileri hastalıkla baş başaKuruluşun çevrimiçi market ürünleri siparişi verebildiği Amazon işletmesi Prime Now, sipariş edilen ürünleri genellikle yerel Whole Foods mağazalarından ya da bazı durumlarda Fresh Thyme ve Westside Market NYC gibi yerlerden ayarlıyor.Yapılan bu hizmet büyük kentlerin çoğunda veriliyor ve bunlar arasında koronavirüs salgınından yoğun etkilenen ve sıkı evde kalma talimatlarının uygulandığı kentler de bulunuyor. Bu durum salgın riskinin çok daha fazla artmasına neden oluyor.Gelen market siparişlerinin koronavirüs salgınında alınan evde kalma önlemleri nedeniyle büyük bir patlama yaşadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar, markete gitmek yerine çevrimiçi yollardan siparişini veriyor ve bu siparişler marketteki bir işçi tarafından toplanıyor. Bu durum virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına neden olabilir.

Kaynak: Tamindir