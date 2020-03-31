Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Amazon İşçilerinin Daha Çok Çalışması Talep Ediliyor

Yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte çevrimiçi alışveriş devleri artan talebe yanıt vermek için farklı önlemlere başvuruyor.

31.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:49
Amazon İşçilerinin Daha Çok Çalışması Talep Ediliyor
Yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte çevrimiçi alışveriş devleri artan talebe yanıt vermek için farklı önlemlere başvuruyor.

Şirketin, artan çevrimiçi market alışverişleri nedeniyle Whole Foods market zincirinde çalışmaları için depo işçilerine teşvik ücreti veriliyor. Gelen Amazon mesajında, Prime Now market siparişlerinin 'kitlesel bir artışla' karşı karşıya olduğu söylendi.

Amazon işçileri hastalıkla baş başa

Kuruluşun çevrimiçi market ürünleri siparişi verebildiği Amazon işletmesi Prime Now, sipariş edilen ürünleri genellikle yerel Whole Foods mağazalarından ya da bazı durumlarda Fresh Thyme ve Westside Market NYC gibi yerlerden ayarlıyor.

Yapılan bu hizmet büyük kentlerin çoğunda veriliyor ve bunlar arasında koronavirüs salgınından yoğun etkilenen ve sıkı evde kalma talimatlarının uygulandığı kentler de bulunuyor. Bu durum salgın riskinin çok daha fazla artmasına neden oluyor.

Gelen market siparişlerinin koronavirüs salgınında alınan evde kalma önlemleri nedeniyle büyük bir patlama yaşadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar, markete gitmek yerine çevrimiçi yollardan siparişini veriyor ve bu siparişler marketteki bir işçi tarafından toplanıyor. Bu durum virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına neden olabilir.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amazon, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Amazon İşçilerinin Daha Çok Çalışması Talep Ediliyor - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

22:11: Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı - Haberler 22:07: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haberler 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 22:04: Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi - Haberler 22:04: Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 19:34: Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haberler