Amazon koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılamak için 100 bin personel işe alacak
Amazon'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyruldu.
17.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:04
Amazon 'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyuruldu.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin ek personel istihdam edecek.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin ek personel istihdam edecek.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Dünya
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