Amazon Lojistik hizmete açıldı

KOBİ'leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.Amazon'dan yapılan açıklamaya göre Amazon Lojistik, bugünden itibaren Amazon.com.tr'de satış yapan binlerce kayıtlı işletmenin hizmetine sunuldu.Satıcı adına ürünü muhafaza eden, paketleyen ve kargo işlemleriyle ilgilenen hizmetiyle Amazon, Türk KOBİ'lerin işlerini büyütmeye odaklanıyor. E-ticaret ekosistemini büyütecek hizmetiyle amazon.com.tr, alıcı ve satıcılar için hızlı, güvenilir ve kolay e-ticaret deneyimini geliştirmeye devam ediyor.Satıcı tarafından Amazon'a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Siparişi KOBİ adına alan Amazon, süreci ve satış işlemlerini yöneterek alıcı ve satıcı için güvenilir ve kolay e-ticaretin yolunu açıyor.Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor.Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan işletmeler aynı zamanda Amazon'un müşteri hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Tüm müşteri geri dönüşlerini işletme adına yöneten Amazon, işletmelere zaman tasarrufu sağlıyor. Amazon teslimat ayrıcalığıyla satılan ürünlere hızlı erişim imkanı da sağlayan Amazon Lojistik, müşterilerine koşulları sağlayan birçok ürün için ücretsiz teslimat ve İstanbul içinde geçerli aynı gün teslimat hizmeti de dahil olmak üzere tüm nakliye seçeneklerinden de yararlanma imkanı sunuyor."Dijital ekonomide şirketin büyüklüğü önemli değil"Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon Lojistik hizmetinden küçük ya da büyük her ölçekteki her işletmenin faydalanabildiğini belirterek, "Dijital ekonomide işletmenin büyüklüğünün hiçbir önemi olmadığını düşünüyoruz. Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyoruz, Amazon Lojistik de bunun çok iyi bir örneği. Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon'un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebilecek." ifadelerini kullandı.Amazon.com.tr satıcısı Melda Ateş "Imelda Cottons markası olarak toplama, paketleme ve nakliye ile uğraşmak yerine satışlarımıza odaklanmamızı sağlayan Amazon Lojistik hizmetine teşekkür ederiz. Amazon güvencesinde nakliye ve müşteri hizmetleriyle satışlarımızın önemli ölçüde artacağına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.Bir diğer Amazon.com.tr satıcısı Incore mağazasıyla Enis Sağlam ise "Müşterilerden aynı gün teslimat ya da ertesi gün teslimat konusunda çok fazla talep alıyordum ancak ekspres teslimat maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bunu karşılayamıyordum. Bize bu kadar makul bir fiyata aynı hizmeti verme şansı tanıdığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.