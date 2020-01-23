Amazon Music 55 milyon aboneye ulaştı

Amazon.com müzik yayın platformundaki abone sayısının globalde 55 milyona ulaştığını duyurdu.

Amazon Music Başkan Yardımcısı Steve Boom bu gelişmenin Amazon için "inanılmaz bir dönüm noktası" olduğunu ve bu alanda yatırımlarına devam edeceklerini belirtirken, 2020'de daha fazla inovasyon yapacaklarını da ekledi.

Yayın hayatına Ekim 2016'da başlayan Amazon Music'e rakip olan platformlardan Apple Music geçtiğimiz yıl 60 milyon aboneye ulaşmış, Spotify'ın da kullanıcı sayısı dünya genelinde 248 milyon olarak rapor edilmişti.