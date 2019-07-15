15.07.2019 23:31
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Amazon protestosu - NEW

ABD'li perakende devi Amazon'un Üst Yöneticisi Jeff Bezos, şirketin çalışma şartları ve ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimi ile ilişkileri nedeniyle New York'taki evinin önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

ABD'li perakende devi Amazon'un Üst Yöneticisi Jeff Bezos, şirketin çalışma şartları ve ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimi ile ilişkileri nedeniyle New York'taki evinin önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.
Bezos'un, Manhattan'da 80 milyon dolara satın aldığı yeni evi önünde bir araya gelen protestocular, şirketin, yasa dışı göçmenlere yönelik baskınları nedeniyle gündeme gelen ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimi ile ilişkileri ve çalışma şartlarına tepki gösterdi.
Şirketin ICE ile ilişkilerinin sona erdirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği dilekçe, Bezos'un oturduğu binaya bırakıldı.
Göstericiler, binaya, Amazon logolu kutu ve ABD yönetiminin göçmenlere verdiği battaniyenin bir örneğini de bıraktı. Amazon protestosu - NEW
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Amazon, Güncel

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