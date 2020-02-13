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Amazon şirketinin Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

ABD şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki merkez ofisine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

13.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:20Amazon şirketinin Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı
ABD şirketi 'un 'nın başkenti 'deki merkez ofisine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu sabah telefonla arayan bir kişinin, Madrid'in Arganzuela Mahallesi'ndeki Amazon'un merkez ofisine bomba konulduğu ihbarında bulunulduğu bildirildi.
Madrid yerel yönetimi yetkilileri ve polis kaynakları, ihbarın ardından şirketin olduğu binanın hemen boşaltıldığını belirterek, bomba imha ekibinin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.
Yaklaşık 2 saat süren incelemelerin ardından çalışanların binaya girişine izin verildi.

İspanya, Amazon, Madrid, Güncel

Kaynak: AA

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